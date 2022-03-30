В результате теракта в Израиле под Тель-Авивом погибли двое украинцев. Фото
Во время вчерашнего теракта в израильском городе Бней-Брак погибли двое украинцев. Об этом сообщают израильские телеграм-каналы.
Имена погибших - Дмитрий Митрик и Александр (фамилия неизвестна).
Они работали в Бней-Браке и были хорошо известны местным жителям.
Напомним, вечером 29 марта в расположенном недалеко от Тель-Авива городе Бней-Брак произошел уже третий за неделю теракт. Стрелок из Палестины расстрелял из штурмовой винтовки пятерых людей.
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