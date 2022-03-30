Во время вчерашнего теракта в израильском городе Бней-Брак погибли двое украинцев. Об этом сообщают израильские телеграм-каналы.

Имена погибших - Дмитрий Митрик и Александр (фамилия неизвестна).

Они работали в Бней-Браке и были хорошо известны местным жителям.

Напомним, вечером 29 марта в расположенном недалеко от Тель-Авива городе Бней-Брак произошел уже третий за неделю теракт. Стрелок из Палестины расстрелял из штурмовой винтовки пятерых людей.

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Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По их итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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