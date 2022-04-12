После стрельбы в метро Нью-Йорка, где пострадали 16 человек, полиция нашла неразорвавшиеся устройства. Разыскивается темнокожий мужчина, полиция расследует дело как теракт.

Об этом сообщают американские издания.

По последним данным, в результате стрельбы, которую устроил мужчина в строительном жилете и противогазе, десять человек получили огнестрельные ранения, еще 6 пострадали от газа, осколков и давки.

Исполняющая обязанности комиссара FDNY Лаура Кавана сообщила, что пятеро раненных сейчас в стабильном, но критическом состоянии.

Мужчину продолжают разыскивать. Появилась информация, что это темнокожий мужчина. Во время стрельбы был одет в противогаз и оранжевый строительный жилет.

Департамент полиции Нью-Йорка на пресс-конференции заявил, что стрельба в Бруклине расследуется как "террористический акт".

Подозреваемый бросил дымовую шашку, чтобы отвлечь толпу, сообщили NBC News источники в полиции.

Власти заявили, что на месте происшествия в Бруклине было обнаружено "несколько неразорвавшихся устройств", хотя позже полиция заявила, что ни одно из них не было "активным взрывным устройством".

По данным полиции, стрелок действовал в одиночку, и сейчас ведется расследование, чтобы установить его мотивы.

"Дверь моего метро открылась в бедствии. Это был дым, кровь и крики людей", - рассказывает AP очевидец Сэм Каркамо и говорит, что после того, как двери поезда открылись, из поезда вырвался клуб дыма.

Другая свидетельница сообщила New York Post, что она "потеряла счет" количества произведенных выстрелов.

Женщина сказала, что видела, как подозреваемый уронил "какой-то цилиндр, который вспыхнул наверху" - сначала приняв его за работника метро из-за оранжевого жилета.

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила ВВС, что первоначально получила сообщение о дыме внутри станции. Но прибыли официальные лица и обнаружили, что несколько человек были подстрелены.

Президент Джо Байден и генеральный прокурор Меррик Гарланд проинформированы об инциденте.

Напомним, что на днях в Израиле террорист расстрелял двух и ранил 10 человек в центре Тель-Авива.