После стрельбы в метро Нью-Йорка, где пострадали 16 человек, полиция нашла неразорвавшиеся устройства. Разыскивается темнокожий мужчина, полиция расследует дело как теракт.

Об этом сообщают американские издания.

По последним данным, в результате стрельбы, которую устроил мужчина в строительном жилете и противогазе, десять человек получили огнестрельные ранения, еще 6 пострадали от газа, осколков и давки.

Исполняющая обязанности комиссара FDNY Лаура Кавана сообщила, что пятеро раненных сейчас в стабильном, но критическом состоянии.

Мужчину продолжают разыскивать. Появилась информация, что это темнокожий мужчина. Во время стрельбы был одет в противогаз и оранжевый строительный жилет.

Департамент полиции Нью-Йорка на пресс-конференции заявил, что стрельба в Бруклине расследуется как "террористический акт".

Подозреваемый бросил дымовую шашку, чтобы отвлечь толпу, сообщили NBC News источники в полиции.

Власти заявили, что на месте происшествия в Бруклине было обнаружено "несколько неразорвавшихся устройств", хотя позже полиция заявила, что ни одно из них не было "активным взрывным устройством".

По данным полиции, стрелок действовал в одиночку, и сейчас ведется расследование, чтобы установить его мотивы.

