Служба безопасности Украины объявила о предотвращении теракта в Киеве и задержании "вражеского агента", который "выполнял задание иностранных спецслужб" и был завербован представителями белорусских госструктур.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"Злоумышленник пытался поджечь автомобиль возле здания одной из общественных организаций. Для этого он приобрел транспортное средство, легкие материалы и пиротехнику", - сказано в сообщении.

На видео с момента задержания мужчина рассказывает, что ему обещали сто тысяч за поджог машины, правда не уточняет в какой валюте. Также он фотографировал машины у военкомата в Житомире и по заказу спецслужб даже пытался "пробить эти номера". Задания, по его словам, "агент" получал весьма разнообразные: купить салют и поджечь его у посольства, устроить мини-митинг, поджечь машины.

"Его завербовали через одну из анонимных групп мессенджеров Telegram. Выплаты за свою подрывную деятельность он получал из-за рубежа на банковскую карту", - объяснили в СБУ.

Напомним, в середине января в СБУ заявили, что задержали "российского агента", который хотел "расшатать" Одесскую область.

Также сообщалось, что ФСБ России заявила о задержании троих "агентов украинских спецслужб".