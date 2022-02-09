В среду, 9 февраля, в Харькове сорвали мероприятие политсилы экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, во время которого он планировал представить местную команду и провести пресс-конференцию. Об этом политик написал в соцсети.

"Однако мероприятие было сорвано Службой безопасности Украины – в помещении, где должно было проходить общение со СМИ, "случайно" за час до этого исчез свет, а нас не пустили внутрь. Также мне стало известно, что СБУ упорно просила харьковских журналистов не посещать нашу пресс-конференцию", - написал Разумков.

Также он опубликовал видео с места событий.

Напомним, 7 октября 2021 года Рада сняла Разумкова с должности председателя парламента. Такое решение поддержали 246 народных депутатов, "слуги народа" дали 211 голосов.

А спустя месяц после этого Разумков объявил о создании своего объединения в Раде под названием "Разумная политка". Он также предоставил список нардепов, которые должны были стать участниками межфракционного объединения.

Ранее в блоге "Ясно-Понятно" Оеся Медведева разбиралась, почему Зеленский хочет убрать Разумкова , который чуть ли не в открытую стал оппозицией президенту.

Кроме того, мы также писали о том, что на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 26 ноября Дмитрий Разумков подтвердил, что примет участие в следующих выборах президента.