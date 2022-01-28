Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски у народного депутата Олега Воронько, который является членом межфракционного объединения (МФО) экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова "Разумная политика".

Об этом сообщила пресс-служба ГБР и Дмитрий Разумков в соцсети.

По данным ГБР, обыск у Воронько проходит в рамках уголовного производства по факту подделки документов. Мероприятия проводятся по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности) относительно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.

По данным ГБР, во время судебного разбирательства в Печерском райсуде Киева нардеп предоставил поддельные документы: протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем мог ввести в заблуждение суд.

Предварительная квалификация дела:

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 УК Украины);

служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины);

введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

При этом там не называют имени нардепа. О каком конкретно депутате идет речь, сообщил Дмитрий Разумков. Также Разумков сообщил, что направляется к Воронько вместе с другими депутатами из МФО.

"Их (ГБР - Ред.) обвинения в его (Воронько - Ред.) адрес - притянуты за уши....Политические преследования и деятельность нового ГБР - в действии!" - написал Разумков.

Ранее мы писали, что создание такого объединения как "Разумная политика" может иметь серьезные последствия для ситуации в Раде и, по сути, развалить монобольшинство "слуг народа".

Также сообщали, что в прямом эфире Разумков подтвердил, что примет участие в выборах президента Украины.