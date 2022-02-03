Нардепы считают, что министр злоупотребляет властью Фото: facebook.com/moden.ua

Группа народных депутатов после нового витка скандала с ДТП, виновником которого считают "слугу народа" Александра Трухина, зарегистрировала в Верховной Раде постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Карточка документа появилась на сайте парламента.

Авторами проекта значатся 12 нардепов из "Евросолидарности" (включая Артура Герасимова, Ирину Геращенко, Иванну Климпуш-Цинцадзе, Алексея Гончаренко и Софию Федыну, но без лидера фракции и экс-президента Петра Порошенко), а также бывший председатель парламента Дмитрий Разумков.

Проект направлен в комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Ка сказано в пояснительной записке, принятие проекта постановления обосновывается неудовлетворительной деятельностью министра и цепь скандалов, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении Монастырским своих обязанностей. Среди таких скандалов названы:

"Это говорит о злоупотреблении властью и служебным положением министром внутренних дел", - пришли к выводы авторы проекта.

Ранее "Страна" рассказывала об ошибках, допущенных полицией и другими правоохранителями при оформлении ДТП с Трухиным.

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