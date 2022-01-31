На сегодняшнем брифинге относительно задержания группы, которая готовила массовые беспорядки в Украине, полиция описала ход митинга, который должен был сегодня состояться у Офиса президента. В целом акция очень похожа на то, что делают обычно националисты и сторонники Петра Порошенко, когда они митингуют на Банковой.

По данным правоохранителей, должно было состояться шествие по Институтской к Офису президента. На митинге под Офисом должны были зажечь шины, начать драки с правоохранителями.

Затем предполагалось облить подготовленного "актера" бутафорской кровью, и его должны были начать спасать подставные "парамедики". Это должно было стать поводом для перехода протеста в еще более горячую фазу и мобилизацию к нему других людей.

При этом, несмотря на то, что якобы планировались многотысячные акции, задержанных по делу о "майдане против Зеленского" не так много.

Подозрения получили двое граждан Украины. Их причастность к иностранным спецслужбам пока не установлена, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко. По его словам, задержанные имели опыт работы в правоохранительных органах.

Глава МВД Денис Монастырский вопреки словам Клименко намекнул, что связаны провокаторы, скорее всего, с Россией.

Он заявил, что изучается связь подозреваемых с воинскими формированиями "ДНР" и "ЛНР", а также Россией. И предположил, что никому, кроме Москвы, это не может быть выгодно.

Глава Нацполиции озвучил лозунги на баннерах организаторов массовых беспорядков, которые якобы должны были вспыхнуть сегодня: "Наступление на Крым и "ЛДНР", "Война до победы". Также, по его словам, там речь шла о том, что Зеленский не выполнил своих обещаний.

То есть, по версии полиции, активисты мимикрировали под националистов.

Напомним, в МВД рассказали, какие массовые беспорядки планировались в Киеве - с кровавыми потасовками и драками с полицией.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил, что "вторжение России" в Украину состоится, если его попытаются свергнуть.