Полиция Украины задержала группу лиц, которые планировали устроить массовые беспорядки в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в воскресенье, 30 января.

Правоохранители не уточняют детали дела. Отмечается, что 31 января состоится брифинг с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции, где раскроют подробности задержания.

"Завтра, 31 января, в 10.00 с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по задержанию лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины", - говорится в сообщении ведомства.

"Зеленский пытается переключить внимание с внешней угрозы на привычную внутреннюю.

Никаких подробностей пока не сообщается, кроме того, что анонсируется завтра брифинг на 10.00 с участием главы МВД.

Послушаем, о чем речь", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский заявил, что Россия вторгнется в Украину, если его попытаются свергнуть. По его словам, "те или иные действия со стороны соседней страны" могут иметь место, если ситуация в Украине откатится на уровень 2014 года - то есть начнутся массовые беспорядки.