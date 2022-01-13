Личную помощницу президента Украины Владимира Зеленского Марию Левченко взяли на работу ровно через неделю после того, как ее муж, экс-замминистра МВД Александр Гогилашвили, был уволен из-за скандала на блокпосту.

Об этом свидетельствует официальный ответ из Офиса президента, который публикуют "Украинские новости"

Напомним, 11 декабря заместитель главы МВД Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту. Он нахамил сотрудникам полиции, которые потребовали у него остановиться и видео инцидента появилось в сети, разгорелся скандал.

Тогда же выяснилось, что оскандалившийся чиновник - муж личной помощницы президента Зеленского и гражданин России.

Только спустя 2 дня, 13 декабря, появилась реакция на поступок замминистра МВД. Гогилашвили написал заявление об отставке.

А еще через неделю, 21 декабря, на фоне возмущений о том, что жена россиянина неофициально посещает все собрания с участием президента, Офис президента взял на работу Левченко официально.

Кто такая ближайшая помощница президента Украины и что о ней известно подробно разбиралась "Страна".