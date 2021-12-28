Государственное бюро расследований подтвердило информацию нардепа Дмитрия Разумкова о возбуждении дел против экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. В ведомстве заявили, что таких дел два.

Разъяснения появились в Телеграм-канале Госбюро вечером 28 декабря.

"В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе – по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в записи.

Напомним, о Гогилашвили вся страна узнала, когда он 11 декабря при въезде в Донецкую область устроил скандал на блокпосту, нахамив полицейским и обложив их трехэтажным матом.

После скандала вспылил интересный подробности о Гогилашвили, в частности, о его связях с президентом Владимиром Зеленским через жену и с сетью клиник для лечения наркозависимых, где пациентов откровенно пытают.