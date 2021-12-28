Служба безопасности Украины не владеет информацией о факте покушении на Александра Гогилашвили сразу после того, как его назначили на должность замминистра внутренних дел в 2019 году.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос журналистов, передают "Украинские новости".

"По результатам обработки вашего запроса сообщаем об отсутствии запрашиваемой информации", - говорится в ответе.

Другая информация в ответе спецслужбы не уточняется.

Как сообщалось, Гогилашвили в своем интервью для "Бабеля" рассказал, что на него совершили покушение, и есть соответствующее уголовное производство. Он сказал: "Была попытка покушения на меня - расстреляли машину в 2019 году. После назначения - месяца через три, есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии".

Накануне выяснилось, что экс-замглавы МВД Гогилашвили соврал о том, что полиция расследует совершенное на него покушение. Как сообщили в полиции, правоохранители расследуют хулиганские действия, совершенные в отношении экс-замминистра.

Также мы сообщали, что Гогилашвили не проходил проверку перед назначением на пост замминистра внутренних дел.