Экс-замглавы МВД Гогилашвили соврал о том, что полиция расследует совершенное на него покушение
Национальная полиция не ведет расследования покушения на оскандалившегося бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили, хотя сам он говорил об обратном. Однако правоохранители расследуют хулиганские действия, совершенные в отношении экс-замминистра.
Об этом сказано в ответе Национальной полиции на запрос "Украинских новостей".
Указано, что Нацполиция не расследует уголовных производств о покушении на Гогилашвили. Но в декабре 2019 года было открыто дело по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство) по факту повреждения автомобиля, на котором ездил бывший заместитель министра. Сейчас досудебное расследование в этом деле продолжает и идут следственные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного правонарушения и лица, совершившего его.
Кроме того, сообщается, что в рамках досудебного расследования этого дела меры по обеспечению безопасности Гогилашвили и его семьи не принимались.
Напомним, Гогилашвили в своем интервью для "Бабеля" рассказал обратное - что на него совершили покушение, и есть соответствующее уголовное производство. Он сказал: "Была попытка покушения на меня — расстреляли машину в 2019 году. После назначения — месяца через три, есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии".
Ранее "Страна" подробно писала о том, кто такой Александр Гогилашвили и как он связан с президентом Украины. В декабре вокруг его фамилии разгорелся скандал - в сети появвлось видео его хамского общения с подчиненными. После этого Гогилашвили ушел в отставку.