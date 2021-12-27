Национальная полиция не ведет расследования покушения на оскандалившегося бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили, хотя сам он говорил об обратном. Однако правоохранители расследуют хулиганские действия, совершенные в отношении экс-замминистра.

Об этом сказано в ответе Национальной полиции на запрос "Украинских новостей".

Указано, что Нацполиция не расследует уголовных производств о покушении на Гогилашвили. Но в декабре 2019 года было открыто дело по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство) по факту повреждения автомобиля, на котором ездил бывший заместитель министра. Сейчас досудебное расследование в этом деле продолжает и идут следственные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного правонарушения и лица, совершившего его.

Кроме того, сообщается, что в рамках досудебного расследования этого дела меры по обеспечению безопасности Гогилашвили и его семьи не принимались.

Напомним, Гогилашвили в своем интервью для "Бабеля" рассказал обратное - что на него совершили покушение, и есть соответствующее уголовное производство. Он сказал: "Была попытка покушения на меня — расстреляли машину в 2019 году. После назначения — месяца через три, есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии".

Ранее "Страна" подробно писала о том, кто такой Александр Гогилашвили и как он связан с президентом Украины. В декабре вокруг его фамилии разгорелся скандал - в сети появвлось видео его хамского общения с подчиненными. После этого Гогилашвили ушел в отставку.