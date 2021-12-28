Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ГБР начало расследовать возможный служебный подлог и превышение служебных полномочий уволенного после скандала заместителя министра внутренних дел Александр Гогилашвили.

Об этом экс-председатель парламента написал в своем Telegram-канале.

"По инициативе МФО "Разумная политика" Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области", - написал Разумков.

Также он добавил, что "Гогилашвили будет нести ответственность как за свое безнравственное поведение, так и за возможное нарушение закона".

Вместе с тем, к своему сообщению экс-спикер Рады прикрепил копии ответов ГБР и Офиса генпрокурора.

Напомним, 11 декабря Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал, так как полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед. После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов.

Также мы писали, что Гогилашвили не проходил проверку перед назначением на пост замминистра МВД.

"Страна" ранее подробно рассказывала об оскандалившемся бывшем заместителе министра внутренних дел и его связях с президентом Владимиром Зеленским.