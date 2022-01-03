Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, которого уволили после скандала с правоохранителями на блокпосте, задекларировал среднюю ежемесячную зарплату в 60 тыс. гривен за 11 месяцев 2021 года, до момента своего увольнения.

Об этом свидетельствует его декларация, поданная перед увольнением.

В пятницу, 31 декабря, Александр Гогилашвили подал декларацию за период с 1 января по 13 декабря.

Общая сумма зарплаты за этот период составила 720 872 гривен (60 072 гривен ежемесячно).

Гогилашвили хранит 960 тыс. гривен наличными и 108 тыс. гривен в банке.

Кроме того, совместно с супругой Марией Левченко они владеют 23 тыс. долларов наличными.

Напомним, в начале декабря Гогилашвили при въезде в Донецкую область, на первом блокпосте, устроил скандал с и нецензурно ругал подчиненных. Видео произошедшего вызвало резонанс в СМИ. Через время Гогилашвили извинился за свою эмоциональность, затем его отправили в отставку.

Примечательно, что на должность замглавы МВД Гогилашвили назначили осенью 2019 года, после победы партии Зеленского "Слуга народа" на выборах. Хотя до 2019 года у чиновника не было ни трудового стажа, ни высшего образования, необходимых для работы на такой должности.

Впрочем, вскоре Кабинет министров Украины уволил замглавы МВД Александра Гогилашвили.