СБУ сообщила о задержании в Одессе "агента российской военной разведки", который организовал поджег автомобиля ВСУ. Мужчину взяли во время вербовки исполнителя будущих преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По информации СБУ, агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики", - сказано в сообщении.

Утверждается, что главная задача агента была расшатать общественно-политическую ситуацию в Одесской области с помощью диверсий и актов терроризма. Установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе и облил памятник погибшим на войне на Донбассе. В дальнейшем он должен был, как утверждает СБУ, организовать диверсии против офисов волонтерских и общественно-политических структур "патриотического толка".

"Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы "наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения", - говорится в сообщении.

"Агента" задержали во время встречи с исполнителем, когда он давал задачу поджечь военную технику и передавал деньги за предыдущий поджог. Ему сообщили о подозрении по статье о террористическом акте и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в СБУ заявили о задержании в Харькове "агента ФСБ", который собирал информацию о беспилотниках.

Также сообщалось, что СБУ нашла в МВД агента "ЛНР" с двумя тротиловыми шашками.