СБУ завершила расследование по Аксенову и Поклонской. Их обвиняют по 4 статьям УК
Украинские правоохранители завершили расследование в отношении руководства администрации аннексированного Крым. В их числе - глава Крыма Сергей Аксенов и экс-прокурор Наталья Поклонская.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как передает РБК-Украина со ссылкой на источник в силовых структурах, стали известны имена обвиняемых. Среди них:
- Владимир Константинов - экс-глава Верховного совета Крыма,
- Виктор Мельниченко - начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ,
- Наталья Поклонская - бывший прокурор Крыма,
- Сергей Абисов - бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины,
- Сергей Аксенов - бывший депутат Верховного совета Крыма, сейчас подконтрольный РФ "председатель" Крыма,
- Юрий Дойников - экс-глава Севастопольского городского совета,
- Петр Зима - экс-начальник УСБ Украины в г. Севастополь.
Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в частности:
- ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 111 (государственная измена);
- ст. 255 (создание преступной организации).
Обвинительный акт в отношении восьми человек направлен в суд. Наказание, предусмотренное за совершение инкриминируемых особо тяжких преступлений, предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее мы писали о том, что в Украине Поклонскую обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. В начале декабря Киевский апелляционный суд дал разрешение на ее задержание в связи с перечисленными обвинениями.
Однако, Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять посла Поклонскую в международный розыск.
Кроме этого, в госизмене также обвиняют Сергея Аксёнова, экс-депутат Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем "глава Совета Министров Республики Крым".