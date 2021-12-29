Украинские правоохранители завершили расследование в отношении руководства администрации аннексированного Крым. В их числе - глава Крыма Сергей Аксенов и экс-прокурор Наталья Поклонская.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на источник в силовых структурах, стали известны имена обвиняемых. Среди них:

Владимир Константинов - экс-глава Верховного совета Крыма,

Виктор Мельниченко - начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ,

Наталья Поклонская - бывший прокурор Крыма,

Сергей Абисов - бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины,

Сергей Аксенов - бывший депутат Верховного совета Крыма, сейчас подконтрольный РФ "председатель" Крыма,

Юрий Дойников - экс-глава Севастопольского городского совета,

Петр Зима - экс-начальник УСБ Украины в г. Севастополь.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в частности:

ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 255 (создание преступной организации).

Обвинительный акт в отношении восьми человек направлен в суд. Наказание, предусмотренное за совершение инкриминируемых особо тяжких преступлений, предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее мы писали о том, что в Украине Поклонскую обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. В начале декабря Киевский апелляционный суд дал разрешение на ее задержание в связи с перечисленными обвинениями.

Однако, Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять посла Поклонскую в международный розыск.

Кроме этого, в госизмене также обвиняют Сергея Аксёнова, экс-депутат Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем "глава Совета Министров Республики Крым".