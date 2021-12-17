Гражданин Украины проник в дом бывшего прокурора Крыма и экс-депутат российской Госдумы, а ныне - посла России в Республике Кабо-Верде Натальи Поклонской. Инцидент произошел в селе Краснолесье Симферопольского района.

О нем сообщает агентство "Риафан".

По данным агентства, сотрудник Федеральной службы охраны, заметив чужака на участке, вызвал полицию. Прибывшие к дому правоохранители застали там 58-летнего уроженца бывшего Днепропетровска (сейчас Днепр) Владимира Ворону.

По какой причине он оказался у дома Поклонской, неизвестно. Все обстоятельства инцидента устанавливаются, по поводу проникновения мужчины на чужой участок проводится проверка.

В Украине Поклонскую обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. В начале декабря Киевский апелляционный суд дал разрешение на ее задержание в связи с перечисленными обвинениями.

Однако Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять посла Поклонскую в международный розыск.

Между тем сегодня стало известно, что Поклонская защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии МИД России. Тема работы звучит так: "Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе".