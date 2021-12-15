Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую, которая недавно стала послом России в Кабо-Верде и заявила о намерении приучать тамошних жителей к борщу.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос издания "Украинские новости".

"Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица международный розыск", - сказано в документе.

Причиной отказа в Интерполе называют то, что такие меры противоречат статье 3 устава Интерпола, которая гласит, что организации строго-настрого запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Как писала "Страна", глава МИД Дмитрий Кулеба после утверждения Поклонской на новый пост пообещал испортить ей жизнь. По его словам, ее экстрадицией из Кабо-Верде занимаются Генпрокуратура Украины, Минюст и МВД.

Также мы сообщали, что Киевский апелляционный суд 6 декабря дал разрешение на задержание Поклонской, которую в Украине обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.