Неизвестный устроил стрельбу возле школы в штате Техас. Погибли 14 детей и учитель
В Соединенных Штатах произошел очередной теракт. Неизвестный устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд (штат Техас), в результате два человека погибли, больше десяти пострадали
Об этом сообщает телеканал ABC.
По словам информированного источника, медики оказывают помощь 13 школьникам, двое из них были госпитализированы в городе Сан-Антонио. Также, пулевое ранение получил 45-летний мужчина.
"Два человека, прибывшие в госпиталь, впоследствии скончались. Пожалуйста, воздержитесь от посещения больницы в данный период времени", — говорится в распространенном в соцсетях заявлении медучреждения.
Университет здоровья в Сан-Антонио подтвердил информацию, что после стрельбы к ним поступили двое пострадавших: ребенок и взрослый.
"Один из пациентов - 66-летняя женщина - находится в критическом состоянии. Нам пока нечего объявить о состоянии здоровья ребенка", — говорится в заявлении медицинского центра.
По информации СМИ, после нападения возле школы, стрелок забаррикадировался в здании школы, позже его задержала полиция.
"Стрелявший находится под стражей", — говорится в опубликованной в социальных сетях информации от местного полицейского департамента.
Позже ABC News сообщило, что общее число погибших при стрельбе в начальной школе в Техасе (город Робб) составило уже 14 человек.
Позже появилось сообщение со ссылкой на губернатора штата Техас, что в начальной школе убиты 14 детей и учитель. Преступника застрелил полицейский.
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