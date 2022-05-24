В Соединенных Штатах произошел очередной теракт. Неизвестный устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд (штат Техас), в результате два человека погибли, больше десяти пострадали

Об этом сообщает телеканал ABC.

По словам информированного источника, медики оказывают помощь 13 школьникам, двое из них были госпитализированы в городе Сан-Антонио. Также, пулевое ранение получил 45-летний мужчина.

"Два человека, прибывшие в госпиталь, впоследствии скончались. Пожалуйста, воздержитесь от посещения больницы в данный период времени", — говорится в распространенном в соцсетях заявлении медучреждения.

Университет здоровья в Сан-Антонио подтвердил информацию, что после стрельбы к ним поступили двое пострадавших: ребенок и взрослый.

"Один из пациентов - 66-летняя женщина - находится в критическом состоянии. Нам пока нечего объявить о состоянии здоровья ребенка", — говорится в заявлении медицинского центра.

По информации СМИ, после нападения возле школы, стрелок забаррикадировался в здании школы, позже его задержала полиция.

"Стрелявший находится под стражей", — говорится в опубликованной в социальных сетях информации от местного полицейского департамента.

Позже ABC News сообщило, что общее число погибших при стрельбе в начальной школе в Техасе (город Робб) составило уже 14 человек.

Позже появилось сообщение со ссылкой на губернатора штата Техас, что в начальной школе убиты 14 детей и учитель. Преступника застрелил полицейский.

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