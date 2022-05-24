Генеральный прокурор округа Колумбия (США) Карл Расин подал иск против основателя Facebook Марка Цукерберга.

По словам истца, найдено достаточно доказательств того, что владелец компании Meta лично причастен к проблемам, обернувшимся утечкой данных пользователей к компании Cambridge Analytica в 2018.

Об этом сообщает Politico.

"Доказательства показывают, что Цукерберг был лично причастен к неспособности Facebook защитить конфиденциальность и данные своих пользователей, что привело непосредственно к инциденту с Cambridge Analytica. Это беспрецедентное нарушение безопасности раскрыло личную информацию десятков миллионов американцев, а политика Цукерберга позволила ввести пользователей в заблуждение относительно масштабов неправомерного поведения Facebook", - говорится в заявлении Расина.

Politico предполагает, что защита Цукерберга, скорее всего, подаст ходатайство о прекращении дела. Однако при этом Цукерберг впервые рискует быть оштрафованным лично.

А издание Verge отмечает, что основные положения в новом иске не отличаются от прошлого иска против Цукерберга, который суд отклонил в начале года. Также они во многом схожи с судебным иском против самого Facebook.

Cambridge Analytica - британская частная компания, которая использовала технологии глубинного анализа данных (в частности, данных социальных сетей) для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете. В марте 2018 года британский телеканал Channel 4 выпустил фильм-расследование, в котором были приведены доказательства того, что компания причастна к вмешательству в ход более 200 выборов по всему миру.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о кампании разоблачения соцсети Facebook, которая прокатилась по крупнейшим мировым СМИ.

Мы также сообщали, что прислуга семьи Цукерберга подала на него в суд за сексуальные домогательства и унижения.