На Цукерберга подали очередной иск. Скриншот

Генеральный прокурор округа Колумбия (США) Карл Расин подал иск против основателя Facebook Марка Цукерберга.

По словам истца, найдено достаточно доказательств того, что владелец компании Meta лично причастен к проблемам, обернувшимся утечкой данных пользователей к компании Cambridge Analytica в 2018.

Об этом сообщает Politico. 

"Доказательства показывают, что Цукерберг был лично причастен к неспособности Facebook защитить конфиденциальность и данные своих пользователей, что привело непосредственно к инциденту с Cambridge Analytica. Это беспрецедентное нарушение безопасности раскрыло личную информацию десятков миллионов американцев, а политика Цукерберга позволила ввести пользователей в заблуждение относительно масштабов неправомерного поведения Facebook", - говорится в заявлении Расина.

Politico предполагает, что защита Цукерберга, скорее всего, подаст ходатайство о прекращении дела. Однако при этом Цукерберг впервые рискует быть оштрафованным лично.

А издание Verge отмечает, что основные положения в новом иске не отличаются от прошлого иска против Цукерберга, который суд отклонил в начале года. Также они во многом схожи с судебным иском против самого Facebook.

Cambridge Analytica - британская частная компания, которая использовала технологии глубинного анализа данных (в частности, данных социальных сетей) для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.  В марте 2018 года британский телеканал Channel 4 выпустил фильм-расследование, в котором были приведены доказательства того, что компания причастна к вмешательству в ход более 200 выборов по всему миру.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о кампании разоблачения соцсети Facebook, которая прокатилась по крупнейшим мировым СМИ.

Мы также сообщали, что прислуга семьи Цукерберга подала на него в суд за сексуальные домогательства и унижения.

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