В Дании разрешили обнародовать информацию о задержанном главе службы военной разведки, который был арестован более месяца назад.

Об этом сообщает издание "DW" со ссылкой на датские СМИ

По данным информагентства Ritzau и других датских СМИ, отстраненный от должности глава службы военной разведки Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) Ларс Финдсен был арестован более месяца назад по подозрению в утечке информации из спецслужб.

С тех пор Ларс Финдсен находится в предварительном заключении. В понедельник, 10 января, административный суд Копенгагена отменил запрет назвать имя Финдсена в связи с его арестом.

54-летний глава спецслужбы Минобороны Дании через своих адвокатов сам попросил снять запрет на использование имен. О конкретных пунктах обвинения в адрес Финдсена пока не сообщается.

Ранее "Страна" сообщала, что детективы Главного следственного управления Государственного бюро расследований Украины проверяют источники утечки в СМИ данных расследования по "вагнеровцам".

Также мы писали, что российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его мессенджер сохраняет конфиденциальность данных пользователей, в отличие от WhatsApp и других приложений, которые, по словам предпринимателя, сотрудничают с американскими спецслужбами.