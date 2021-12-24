В Воронежской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали военного российской армии, которого подозревают в шпионаже в пользу украинской разведки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий из пресс-службы ФСБ.

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе ФСБ.

Кроме того, в службе безопасности Российской Федерации утверждают, что их военнослужащий был завербован военной разведкой Украины.

"Он осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - сообщили в ФСБ.

Теперь подозреваемому в госизмене военному грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ФСБ РФ заявила о разоблачении "украинского шпиона" в Крыму. По данным СМИ, по обвинению в госизмене задержан бывший депутат городского совета и экс-мэр Симеиза Юрий Ломенко.

Кроме того, мы также писали, что в 37 регионах России выявили сразу 106 "сторонников украинских неонацистов" из радикальной группы "М.К.У." ("Маньяки. Культ убийств"), которую подозревают в подготовке терактов и массовых убийств.