Президент США Джо Байден в шутку разрешил премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе уснуть на саммите стран Четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad group of nations, Quad, в группу входят США, Австралия, Япония и Индия) в Токио.

"Премьер-министр Альбанезе, я приветствую вас на вашем первом саммите Quad. Вы приняли присягу, сели на самолет и прилетели сюда. Поэтому, если вы тут уснете, то это ничего", - сказал Байден.

Альбанезе, который принял присягу премьера в понедельник, воспринял шутку громким смехом.

"Честное слово, я не знаю, как вы это делаете", – добавил Байден после этого.

Кроме того, на том же саммите Байден назвал США "индо-тихоокеанской державой".

Сейчас Байден совершает большое турне по странам Азии. Как писала "Страна", во время визита в Южную Корею на завод Samsung он обратился к своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, назвав имя бывшего президента страны Мун Чжэ Ина. Правда, тут же исправил ошибку.

А зимой президент США в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан с Украиной и Ираком.

"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", - сказал Байден.