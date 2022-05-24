Байден дал Колумбии статус одного из основных союзников США вне блока НАТО
Президент США Джо Байден наделил Колумбию статусом одного из основных союзников Вашингтона вне блока НАТО.
Соответствующий документ 23 мая опубликовал Белый дом.
"Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США... настоящим назначаю Колумбию в качестве одного из основных союзников США, не входящего в НАТО", - сказано в указе, который глава Белого дома направил госсекретарю Энтони Блинкену.
Этот статус позволяет стране - союзнику Соединенных Штатов принимать участие в совместных инициативах против терроризма, а также в оборонных проектах, а также получать финансирование с американской стороны для некоторых оборонных задач.
Ранее "Страна" сообщала, что Колумбия пришлет одиннадцать своих военных специалистов в Европу. Они будут учить украинцев разминированию.
Также мы рассказывали, что Байден заявил о готовности США обеспечить военное участие по защите Тайваня в случае нападения Китая.
"Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли. Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке", - сказал Байден.