Президент США Джо Байден наделил Колумбию статусом одного из основных союзников Вашингтона вне блока НАТО.

Соответствующий документ 23 мая опубликовал Белый дом.

"Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США... настоящим назначаю Колумбию в качестве одного из основных союзников США, не входящего в НАТО", - сказано в указе, который глава Белого дома направил госсекретарю Энтони Блинкену.

Этот статус позволяет стране - союзнику Соединенных Штатов принимать участие в совместных инициативах против терроризма, а также в оборонных проектах, а также получать финансирование с американской стороны для некоторых оборонных задач.

Ранее "Страна" сообщала, что Колумбия пришлет одиннадцать своих военных специалистов в Европу. Они будут учить украинцев разминированию.

Также мы рассказывали, что Байден заявил о готовности США обеспечить военное участие по защите Тайваня в случае нападения Китая.

"Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли. Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке", - сказал Байден.