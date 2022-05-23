Американский президент Джо Байден заявил, что США готовы обеспечить военное участие по защите Тайваня в случае нападения Китая.

Об этом он сказал в Токио на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.

"Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли. Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке", - заявил Джо Байден.

Напомним, ранее Bloomberg сообщало, что промедление Путина в Украине может ужесточить военные планы Китая в отношении Тайваня.

Также мы писали, что страны "Большой семерки" жестко потребовали от Китая мира на Тайване.

Кроме того, сообщалось, что в Сети появилось видео военных учений Китая по отработке высадки на побережье.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.