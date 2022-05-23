Байден заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня
Американский президент Джо Байден заявил, что США готовы обеспечить военное участие по защите Тайваня в случае нападения Китая.
Об этом он сказал в Токио на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.
"Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли. Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке", - заявил Джо Байден.
Напомним, ранее Bloomberg сообщало, что промедление Путина в Украине может ужесточить военные планы Китая в отношении Тайваня.
Также мы писали, что страны "Большой семерки" жестко потребовали от Китая мира на Тайване.
Кроме того, сообщалось, что в Сети появилось видео военных учений Китая по отработке высадки на побережье.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.
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