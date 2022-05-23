Вашингтон решил сдать назад после заявления президента Джо Байдена о готовности защищать Тайвань военным путём. Белый дом разъяснил, что президент Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова.

Об этом сообщает телеканал NBC.

"Наша политика не изменилась. Он (Байден - Ред.) подтвердил нашу политику "единого Китая" и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе "Об отношениях с Тайванем", предоставить Тайваню военные средства для самообороны", - цитирует NBC неназванного чиновника Белого дома.

Между тем в КНР резко отреагировали на заявление президента США о том, что Америка готова обеспечить военное участие по защите Тайваня в случае нападения Китая. МИД КНР выразил в связи с ним протест.

"США должны перестать недооценивать решительность и возможности Китая по защите суверенитета и территориальной целостности", - заявили в МИД.

Как писала "Страна", недавно страны "Большой семерки" жестко потребовали от Китая мира на Тайване и отказа от поддержки РФ.