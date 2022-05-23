В КНР резко отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка готова обеспечить военное участие по защите Тайваня в случае нападения Китая. МИД КНР выразил в связи с ним протест.

"США должны перестать недооценивать решительность и возможности Китая по защите суверенитета и территориальной целостности. Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня", - заявили в МИД Китая.

Напомним, ранее Bloomberg сообщало, что промедление Путина в Украине может ужесточить военные планы Китая в отношении Тайваня.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.