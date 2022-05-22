Президент США Джо Байден заявил, что вспышка оспы обезьян – это то, чем "все должны быть обеспокоены" и призвал все государства объединиться перед лицом этой потенциальной угрозы.

Об этом сообщает USA Today.

По словам Байдена, представители здравоохранения США изучают возможные методы лечения, в том числе и вакцинацию.

"Вызывает озабоченность то, что если вирус распространится, это будет иметь последствия", — сказал Байден.

Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, позже заявил журналистам, что у США есть вакцины, "доступные для применения".

Салливан сказал, что Байден регулярно получает новости от своей медицинской команды о развитии ситуации.

В США пока зафиксировано два случая оспы обезьян — в Массачусетсе и Нью-Йорке.

ВОЗ уже подтвердила 92 случая оспы обезьян в мире. Сообщения о заражении поступили из 12 стран, преимущественно из Европы и Северной Америки.

Также выявились новые особенности этой болезни. В частности, есть вероятность, что она может передаваться половым путем, причем чаще в однополых отношениях.

"Страна" подробно рассказывала про оспу обезьян - чем она опасна, какие у нее симптомы и как ее лечат.