Более 1,2 тысячи случаев подозрения на оспу обезьян, которая сейчас распространилась уже по всему миру, зафиксированы в Демократической Республике Конго с начала года. Из них около 60 случаев летальные.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представительство Всемирной организации здравоохранения в стране.

Оспа обезьян - это менее тяжелое, чем натуральная оспа, вирусное заболевание со схожими симптомами. Ее летальность оценивают от 1 до 11%. Тогда как натуральная оспа обладала летальностью до 40%, а в некоторых эпидемиях и до 90%. Протекает "обезьянья" версия гораздо легче.

Основные клинические симптомы: сильная головная боль, повышение температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов и кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы - гнойные высыпания. Чаще всего они появляются на лице, ладонях и ступнях. Внешне это может напоминать ветряную оспу, известную как ветрянка.

Заболевание передается от животных к человеку и от человека к человеку после прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, а также воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Инкубационный период - от 5 до 21 дня.

Ранее "Страна" сообщала, что оспа обезьян гуляет по Европе и уже добралась до Франции.

Также мы писали, что в Великобритании геям могут предложить вакцины против обезьяньей оспы в рамках борьбы со вспышкой болезни в стране.