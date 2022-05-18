Всемирная организация здравоохранения держит на контроле вспышку обьезьяней оспы в Европе. Организация была проинформирована о первом случае заражения в Великобритании еще 7 мая.

Об этом сообщается на сайте ООН.

Мужчина, который привез эту редкую вирусную инфекцию из Нигерии, находился все это время под наблюдением.

У людей, контактировавших с ним, пока не выявлено признаков болезни. Эксперты считают, что ввиду вовремя принятых эпидемиологических мер, дальнейшее распространение инфекции в Соединенном Королевстве маловероятно.

Оспа обезьян – это редкая зоонозная вирусная инфекция. Она передается контактным и воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от шести до 13 дней, но может растянуться и на 21 день. Обычно заболевание протекает в легкой форме и проходит само по себе за две-три недели. Сыпь может быть болезненной и вызывать сильный зуд.

С сентября 2017 года из Нигерии продолжают поступать сообщения о случаях обезьяньей оспы. Всего за минувшие годы выявлено 558 инфицированных в 32 штатах этой страны, восемь человек скончались.

Ранее стало известно, что оспа обезьян добралась уже до Испании и Португалии.