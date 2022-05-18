Редкое заболевание оспа обезьян, выявленная у нескольких человек в Великобритании, теперь обнаружена еще и Португалии и Испании. В Мадриде выявлено сразу восемь случаев заражения этой редкой болезнью.

Об этом пишет газета El Pais.

Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели в городе режим санитарной тревоги.

Также Великобритания и Португалия за последние дни подтвердили 12 случаев этого редкого заболевания из Африки.

Эксперты пока не выяснили, как произошло заражение, так как заболевшие во всех трех странах не имели контакта друг с другом.

Оспа обезьян - это зоонозное заболевание диких животных, распространенное в лесных районах Центральной и Западной Африки. Оно передается контактным и воздушно-капельным путем. Инкубационный период обычно длится от 6 до 21 дня.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от этого заболевания в Африке умирают около 10% заболевших детей раннего возраста.

Оспа обезьян была впервые обнаружена в 1958 году после двух вспышек вирусного заболевания среди обезьян в питомнике для исследований - отсюда и возникло название болезни.

Ученым оно известно под названием вирусного зооноза. Первый случай заражения человека был зарегистрирован в 1970 году в Демократической Республике Конго у девятилетнего мальчика.

Напомним, в конце апреля по миру начала распространяться вспышка тяжелого гепатита у детей. 10% нуждались в пересадке печени.