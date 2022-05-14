В Великобритании за прошедшую неделю зафиксировано несколько заражений редким заболеванием - оспой обезьян.

Первый случай произошел 7 мая. А теперь Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства сообщает о еще двух случаях заражения.

Эти два новых пациента живут вместе в одном доме, однако они не связаны с первым подтвержденным случаем.

Один из зараженных оспой сейчас получает медпомощь в отделении инфекционных заболеваний лондонской больницы. Второй заболевший изолирован, ему не требуется стационарное лечение.

Где и как заразились пациенты пытаются выяснить специалисты.

Оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, которая не может легко передаваться между людьми. Обычно это легкое самоизлечивающееся заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако у некоторых людей может возникнуть тяжелое осложнение.

Инфекция может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком, однако риск передачи среди населения в целом очень низок.

Это не первая вспышка заболевания в Великобритании. В 2018 году более 50 человек были предупреждены о том, что они могли заразиться этой болезнью.

Оспа обезьян была впервые обнаружена в 1958 году после двух вспышек вирусного заболевания среди обезьян в питомнике для исследований - отсюда и возникло название болезни.

Ученым оно известно под названием вирусного зооноза. Первый случай заражения человека был зарегистрирован в 1970 году в Демократической Республике Конго у девятилетнего мальчика.

Заболевание также было обнаружено в Израиле в сентябре 2018 года, в Великобритании в сентябре 2018 года, в декабре 2019 года и июне 2021 года, а также в Сингапуре в мае 2019 года - все они исходили от путешественников, посетивших Нигерию.

ВОЗ предупреждает, что вирус распространяется при тесном физическом контакте и проникает в организм через поврежденную кожу.

Напомним, в конце апреля по миру начала распространяться вспышка тяжелого гепатита у детей. 10% нуждались в пересадке печени.