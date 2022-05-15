В апреле текущего года в Украине официально зарегистрировано 834 новых случая ВИЧ-инфекции, у 196 пациентов диагностирован СПИД и 74 человека с синдромом приобретенного иммунодефицита человека умерли.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в апреле 2022 года:

гетеросексуальный – 533;

гомосексуальный – 14;

парентеральный – 284;

вертикальный - 101 (большинство из них (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции);

неизвестный – 0.

Данные приводятся без учета данных Харьковской области за апрель 2022 года, а также АР Крым – с 2014 года и частей территорий Донецкой и Луганской областей – с 2015 года.

ЦОЗ сообщает, что для помощи украинцам с доступом к лечению ВИЧ, ТБ, гепатита в Украине и во всем мире запущен сервис HelpNow.

Сервис HelpNow предоставляет информацию украинцам как получить доступ к АРТ, ЗПТ, противотуберкулезным препаратам, лекарствам от вирусного гепатита и ментальную помощь как в Украине, так и за рубежом.

Ранее в ЦОЗ назвали неэффективные лекарства, которые массово покупают украинцы.

Также официальный аккаунт в Facebook украинского Центра общественного здоровья сообщил о том, что необходимо знать об антибиотиках.