Власти Северной Кореи впервые заявили о вспышке ковида у себя в стране, сообщает AFP.

Ким Чем Ын обратился к нации. По его словам, в стране вводится система карантинного контроля и "максимальной чрезвычайной ситуации".

Случаи лихорадки, которые в последнее время начали все чаще выявлять в Пхеньяне, оказались штаммом "Омикрон".

До этого КНДР не признавала у себя ни одного случая коронавируса.

Напомним, КНДР готовится провести первые за пять лет ядерные испытания. Также мы сообщали, что 7 мая КНДР предположительно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Между тем, война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.