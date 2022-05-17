ВОЗ опасается вспышки холеры в Мариуполе, где смешиваются водопровод и канализация
В Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, включая холеру из-за разрушенной системы водоснабжения.
Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан на пресс-конференции в Киеве.
По словам Ницан, водоснабжение в Мариуполе "частично восстановлено", но многие трубопроводы разрушены.
"Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что там на улицах просто болото, и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру. Мы помним, что до 2011 года были случаи холеры в Мариуполе, и мы готовимся", – сказала она.
ВОЗ заявляет, что готовит противохолерные комплекты и вакцины, а также сотрудничает с другими неправительственными организациями для помощи жителям на оккупированной территории.
Напомним, российские оккупанты заманивают жителей в город обещаниями о компенсации за разрушенное жилье. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал жителей, которые уехали, не возвращаться в город и не верить оккупантам.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, город отдадут кадыровцам для устрашения населения и мародерства.
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Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.
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