Российские оккупанты планируют передать "шефство" над Мариуполем подчиненным Рамзана Кадыров. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружественным и неционалистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. С портом и правом мародерства", - рассказал он.

По словам Андрющенко, во вторник, 17 мая, в Мариуполе состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата ГосДумы РФ Дмитрия Саблина, Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются по сути частью политической власти Чечни.

"Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось", - добавил советник мэра.

Скриншот: Telegram/Андрющенко Time

Ранее мы писали, что в Мариуполе назначенные "ДНР" "власти" объявили начало регистрации на получение "компенсаций" за разрушенное жилье и погибших родственников. Чтобы получить деньги, люди должны указать в заявке, что к уничтожению имущества и гибели человека якобы причастны украинские военные.

Также "Страна" писала, что Россия намерена присоединить Мариуполь к России вместе с "ДНР". На местных сайтах даже утверждают, что "референдум" о входе в состав РФ может состояться уже через несколько дней.