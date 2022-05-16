В Украине рассматривают Мариуполь как одну из локаций для конкурса "Евровидение-2023". Вопрос места проведения - дискуссионный, но конкурс пройдет в Украине.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.

"Думаю, нам нужно сосредоточится на том, что конкурс будет в Украине. Кто-то уже начинает говорить: а давайте искать запасные площадки. Нет. Это 100%. Где именно: в восстановленном Мариуполе или каком-то другом городе, думаю коллеги будут советоваться. Думаю, этот вопрос будем обсуждать", - заявил он.

Напомним, Украина победила на Евровидении-2022. Группа Kalush Orchestra получила 631 балл по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. "Страна" подробно писала о том, как это было.

Также мы писали, что лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк после выступления на Евровидении обратился к зрителям и прокричал: "Я прошу всех вас. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите "Азовстали" прямо сейчас!"

Кроме того, "Страна" публиковала полное видео выступления группы Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022 в итальянском Турине.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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