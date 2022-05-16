Председатель национального жюри Украины на песенном конкурсе Евровидение Вадим Лисица считает честной "нулевую" оценку для представителя Польши - певца Ochman, которому украинское жюри не дало ни одного балла, что стало причиной скандала.

Но Лисица говорит, что все правильно.

Он сказал, что с Европейским вещательным союзом было подписано соглашение, в котором было четко прописано о том, что "мы не можем учитывать в своем голосовании политический фактор".

"Большинство стран Европейского Союза проголосовали почти так же, как и мы. То есть, мы не одни так подумали. И это голосование показало просто уровень номера, пения и песни. Мы не имели права учитывать какие-то политические факторы", - заявил Лисица.

Напомним, представитель Польши Ochman исполнил на конкурсе песню "River" и занял в финале 12-е место со 151 баллом. Украинские телезрители оценили выступление поляка в 12 баллов, но жюри - ни одного.

Поляки же дали Украине максимальный балл.

Ранее мы писали, что после своей победы на Евровидении 2022 в Турине группа Kalush Orchestra выпустила клип на песню "Стефания", с которой выиграла музыкальный конкурс.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский заявил о желании "однажды" принять Евровидение в Мариуполе.