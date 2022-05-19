Медики Италии обнаружили первого пациента в стране, у которого выявлена оспа обезьян. Еще один зараженный с таким диагнозом выявлен в Швеции.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

По данным агентства, заразившийся пациент проходит обследование в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани и недавно вернулся с Канарских островов. Сейчас мужчина находится в изоляции, его состояние удовлетворительное.

"Начаты процедуры эпидемиологических исследований и проверки возможных контактов", - сообщили в медучреждении.

Кроме того, итальянские специалисты также проверяют еще два случая по подозрению на оспу обезьян, однако, по их мнению, пока ни один не представляет "тяжелую клиническую картину".

Управление здравоохранения Швеции сообщило, что случай заражения человека оспой обезьян подтвержден в районе Стокгольма. В настоящее время инфекционисты выясняют, есть ли в Швеции другие заболевшие.

"Человек в Швеции, у которого было подтверждено заражение вирусом, не болен серьезно, но ему была оказана помощь. Мы пока не знаем, где он заразился. Расследование продолжается прямо сейчас", - заявила врач-инфекционист управления Клара Сонден.

Оспа обезьян была впервые обнаружена в 1958 году после двух вспышек вирусного заболевания среди обезьян в питомнике для исследований - отсюда и возникло название болезни.

Ученым оно известно под названием вирусного зооноза. Первый случай заражения человека был зарегистрирован в 1970 году в Демократической Республике Конго у девятилетнего мальчика.

Заболевание также было обнаружено в Израиле в сентябре 2018 года, в Великобритании в сентябре 2018 года, в декабре 2019 года и июне 2021 года, а также в Сингапуре в мае 2019 года - все они исходили от путешественников, посетивших Нигерию.

ВОЗ предупреждает, что вирус распространяется при тесном физическом контакте и проникает в организм через поврежденную кожу.

Напомним, по Европе расползается оспа обезьян. Редкая болезнь добралась и до столицы Испании.

Ранее мы писали, что в Великобритании несколько человек заразилось редкой оспой обезьян.