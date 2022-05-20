ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, которая уже вышла за пределы Европы и расползлась по всему миру.

Об этом сообщает The Telegraph.

На данный момент случаи оспы обезьян обнаружены уже, как минимум, в 10 странах, в том числе за пределами Европы: в США, Канаде и Австралии.

А в Великобритании, где был зафиксирован первый случай заражения, количество заболевших удваивается, сообщается об 11 новых случаях. Власти заказывают дополнительные запасы вакцины против оспы, которая предлагается людям, которые могли быть заражены.

Оспу обезьян обнаружили в:

США;

Канада;

Австралия;

Испания;

Португалия;

Великобритания;

Германия;

Италия;

Франция;

Швеция.

Австралия сообщила о первом подтвержденном случае в пятницу: мужчина заболел после поездки в Европу, пишет ВВС.

В США один случай зафиксирован в штате Массачусетс. По словам официальных лиц, мужчина госпитализирован, находится в хорошем состоянии и не представляет опасности для населения.

Недавно он побывал в Канаде, где, по сообщениям, власти расследуют 13 предполагаемых случаев заражения вирусом.

Предполагается, что основными темами для разговора экспертов ВОЗ будут способы распространения вируса, необычно высокая распространенность среди геев и бисексуальных мужчин, а также ситуация с вакцинацией.

В частности, рассматривается вопрос об использовании вакцины против обычной оспы производства Bavarian Nordic, известной как Jynneos в США и Imvanex в Великобритании, чтобы привить всех, кто контактировал с больными.

Само заболевание встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус передается от животных к человеку. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян не превышает 10%.

По данным британской службы здравоохранения, это редкая вирусная инфекция; заболевание как правило протекает сравнительно мягко, и большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель.

Вирус не так легко передается от человека к человеку, и риск массового заражения, как сообщается, весьма низок.

Ранее в ВОЗ заявляли, что ввиду вовремя принятых эпидемиологических мер, дальнейшее распространение инфекции в Соединенном Королевстве маловероятно. Однако случаи, как мы видим, стали удваиваться.