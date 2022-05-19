Франция может стать очередной европейской страной, куда проникла оспа обезьян. В столичном регионе Иль-де-Франс проверяют первый возможный случай заражения этим заболеванием.

Об этом пишут местные издания.

Как отмечает сайт BFM TV, сообщение о первом возможном случае выявления оспы обезьян во Франции было разослано властями в медицинские организации. Однако каких-то деталей о том, у кого нашли оспу, пока не приводится.

Оспа обезьян – это редкая зоонозная вирусная инфекция. Она передается контактным и воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от шести до 13 дней, но может растянуться и на 21 день. Обычно заболевание протекает в легкой форме и проходит само по себе за две-три недели. Сыпь может быть болезненной и вызывать сильный зуд.

Ранее "Страна" сообщала, что сначала оспу обезьян выявили в Великобритании. Там за неделю было зафиксировано несколько заражений этим редким заболеванием.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения заявила, что держит на контроле вспышку обезьяней оспы.

За несколько дней заболевание расползлось по Европе и добралось до Испании.