В Житомире на территории исправительной колонии среди свиней, которых выращивали в подсобном хозяйстве, обнаружили вспышку африканской чумы. Теперь сто особей будут уничтожены.

Об этом сообщает ТСН.

На территории подсобного хозяйства исправительной колонии в Житомире обнаружена вспышка африканской чумы, теперь сто свиней будут уничтожены, а хозяйство дезинфицировано. По соседству расположена еще одна тюрьма, где тоже держат свиней. Заражены ли эти животные - пока неизвестно. Идет проверка окружающих хозяйств.

В зоне трех километров от вспышки чумы будет объявлен карантин на 40 дней, но расположенный неподалеку продовольственный рынок закрывать не станут. Указано, что мясо за пределы колонии не продавали и поэтому угрозы, что зараженная свинина окажется на кухне горожан нет.

"Обнаружили на самом раннем этапе... Идет расследование. Мы думаем, что все-таки есть путь – это возможное скармливание необработанных пищевых отходов. Возможно, это обеды от осужденных, возможно, это передачи осужденным", - сказал начальник житомирского городского управления Госпродпотребслужбы Василий Кравченко.

Напомним, в сентябре прошлого года в Харьковской области произошла вспышка африканской чумы.

Также сообщалось, что весной под Винницей города и села закрыли на карантин из-за африканской чумы у свиней.