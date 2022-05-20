Геям могут предложить вакцины против обезьяньей оспы в рамках целенаправленного развертывания для борьбы со вспышкой в Великобритании, где сегодня число заболевших выросло вдвое. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Cтратегия может быть развернута, если случаи по-прежнему будут непропорционально высоки среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин, сообщает таблоид.

В Минздраве Великобритании заявили, что сегодня еще 11 британцев дали положительный результат на вирус, в результате чего их общее число достигло 20.

Никаких подробностей о новых одиннадцати пациентах пока не сообщается.

Но шесть из девяти предыдущих подтвержденных случаев были у мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, что, по словам официальных лиц, "весьма наводит на мысль о распространении в сексуальных связях".

Напомним, по Европе расползается оспа обезьян. Редкая болезнь добралась и до столицы Испании. Ранее мы писали, что в Великобритании несколько человек заразилось редкой оспой обезьян. Также первые случаи редкого заболевания выявили в Швеции и Италии.

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Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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