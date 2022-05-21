В Европе растет число людей, заболевших редким заболеванием - оспой обезьян. Менее чем за месяц, этот вид оспы не только выявили уже в тринадцати странах, но она успела распространиться и за пределы Европы.

Хотя считается, что риск массового заражения людей обезьяне оспой не так высок, из-за вспышки ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов, а британские медики призывают быть бдительными.

Кроме того, выявились новые особенности этой болезни. В частности, есть вероятность, что она может передаваться половым путем, причем чаще в однополых отношениях.

Разбирались, что происходит, чем опасна оспа обезьян, какие у нее симптомы и как ее лечат.

Вспышка вышла за пределы Европы

Первый случай заражения в Европе выявили 7 мая - у британского туриста, который вернулся из Нигерии. Позже в Великобритании обнаружили еще несколько заболевших - в Лондоне и на северо-востоке страны.

О новых случаях, особенно на этой неделе, стали сообщать и другие европейские страны. А в последние дни стало известно, что заразившиеся есть и за пределами Европы - в США, Канаде, Австралии.

По состоянию на 21 мая география вспышки включает уже 13 стран:

США;

Канада;

Австралия;

Испания;

Португалия;

Великобритания;

Германия;

Италия;

Франция;

Швеция;

Германия;

Нидерланды;

Бельгия.

Известно, что в Италии первый заболевший вернулся с Канарских островов (Испания). В Австралии до этого был в Европе. В США предварительно посещал Канаду.

Пока подтверждены несколько десятков случаев, но их может быть больше, поскольку по другим еще идет проверка. Диагноз должен подтвердиться результатами назначенного ПЦР теста.

Пока сообщается о легком течении заболевания у всех выявленных заразившихся.

Сыпь, лихорадка, истощение. Симптомы и лечение

Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, которая передается контактным и воздушно-капельным путем.

Вирус может попасть через поврежденную кожу, через слизистую глаз, носа или рта. Он может распространяться при контакте с инфицированными животными, через зараженное постельное белье и одежду.

Но, как говорят эксперты, в целом вирус не так легко передается от человека к человеку, поэтому риск массового заражения невысокий.

Симптомы оспы обезьян могут включать

сыпь,

лихорадку,

головную боль,

отеки,

мышечные боли,

боли в спине,

увеличение лимфатических узлов,

озноб,

истощение и вялость.

Обычно все начинается с лихорадки. Когда она проходит - может появиться сыпь в виде гнойных волдырей. Чаще всего сначала она появляется на лице, потом распространяется на другие части тела, например, на ладони и стопы.

Сыпь эта вызывает сильный зуд и может быть болезненной, прежде чем, наконец, пузыри лопнут и образуются струпья, которые позже отпадут. После сыпи на коже могут остаться рубцы.

При этом сыпь может выглядеть по-разному в зависимости от фазы заболевания, например, может напоминать возникающую при ветрянке или сифилисе.

Так выглядит сыпь из-за оспы

Чаще всего у инфекции легкое течение и она проходит сама по себе за две-три недели. Возможно симптоматическое лечение - снять лихорадку, обработать сыпь.

При этом в мире есть уже и зарегистрированные препараты от обычной оспы, которые помогают и при новой ее разновидности. В США, Канаде и ЕС - тековиримат. В штатах и Канаде он предназначен только для лечения оспы, в Европе - и для лечения оспы обезьян. В США также одобрен еще один препарат от оспы - бринцидофовир.

Как правило, коэффициент летальности при этом заболевании не превышает 10%.Тяжелое течение и смертельные случаи более вероятны среди детей.

Одобренной вакцины именно от обезьяньей оспы пока еще нет. Но несмотря на это власти Испании, уже закупили тысячи доз вакцины от натуральной оспы, чтобы справиться со вспышкой. Известно, что такая прививка может защищать от возможного заражения на 85 процентов.

Может передаваться половым путем. Что нового в этой вспышке

Инфекция получила свое название после того, как была впервые обнаружена в питомнике обезьян в Африке.

Но обезьяны считаются так называемыми ложными хозяевами. Они могут заразиться, но вирус не способен дальше развиваться в их организме. В основном носители вируса - это грызуны. Вирус может передаваться через их укусы, при контакте человека с их выделениями, употреблении в пищу их мяса.

Это не первая вспышка оспы обезьян в мире. Хотя заболевание в основном встречается в центре и на западе Африки, с 1970-го года, когда заболевание впервые выявили у мальчика в Конго, было зарегистрировано несколько похожих случаев.

В 2018 году - в Израиле и Британии. Позже в Британии фиксировали случаи заражений в 2019 и 2021 годах. В Сингапуре случаи оспы обезьян у людей выявили в 2019 году. Чаще всего заражались туристы после посещения Нигерии.

Считается, что рост случаев оспы обезьян в последние десятилетия связан, в том числе, с тем, что вакцинацию остановили в 1970–1980-х, поскольку в ней уже не было необходимости.

При этом, если ранее обезьянья оспа не считалась инфекцией, передающейся половым путем, в этом году появились предположения, что вирус может передаваться и во время незащищенного секса.

Так, британский таблоид Daily Mail пишет, что в Великобритании число заражений выше, среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин. По данным издания, шесть из девяти первых подтвержденных случаев заболевания - это мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами (после этого было подтверждено еще более деятка случаев - Ред.). Это наводит на мысль о распространении вируса через сексуальные связи.

В Агентстве по охране здоровья Великобритании уже призывали геев и бисексуальных мужчин быть бдительными и при возникновении какой-либо необычной кожной сыпи немедленно обращаться в службу сексуального здоровья.

Статистика, которая дает повод задуматься о половом способе передачи инфекции, есть и в других странах.

В Мадриде власти сообщили, что из 23 возможных случая заражения оспой обезьян, в большинстве болезнь передавалась половым путем. В основном заболевшие - это молодые мужчины (то есть более активные в половом смысле).

В Португалии из 20 вероятных случаев оспы обезьян, большинство также среди молодых мужчин.

При этом большинство британских экспертов делают оговорку, что пока нет достаточных доказательств того, что оспа обезьян может передаваться половым путем.

"Вероятно, слишком рано делать какие-либо выводы о путях передачи, пока у нас не будет четких эпидемиологических данных и анализа", - пояснил журналистам преподаватель вирусологии в Имперском колледже Лондона Майкл Скиннер.

"Самым вероятным путем распространения является тесный контакт: прикосновение к коже или постельному белью, совместное пользование посудой. Реальная передача половым путем не должна приниматься на веру", - считает профессор международного общественного здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) Джимми Уитворт.

Если все же предположение о передаче вируса половым путем подтвердится, то лицам из группы риска (гомосексуалам прежде всего), британские власти будут предлагать превентивную вакцинацию от натуральной оспы.

Об обеспокоенности сообщили и немецкие медики. Это касается того, как именно инфекция сейчас передается. Институт Роберта Коха в Германии уже призвал к повышенной бдительности.

А вот в России говорят, что часть населения РФ имеет иммунитет к оспе обезьян благодаря вакцинации от оспы, проводившейся до 1980 года. Об этом сообщил минздрав. Вероятно, данная новость будет актуальна и для украинцев.

Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов по поводу сложившейся ситуации с оспой обезьян.