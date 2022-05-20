Вакцина против натуральной или чёрной оспы эффективна и против оспы обезьян.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на российский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

В "Векторе" также сообщили, что в России вакцину используют только для медиков, которые могут подвергаться высокому риску заражения.

Вакцинация против черной оспы проводилась до 1980 года. С 1977 года не было зарегистрировано ни одного случая болезни, поэтому в 1980 году ВОЗ объявила об исчезновении черной оспы с лица земли. В связи с этим было принято решение о всеобщем прекращении прививок.

Оспа обезьян - это менее тяжелое, чем натуральная оспа, вирусное заболевание со схожими симптомами. Ее летальность разные источники оценивают от 1 до 11%. Тогда как натуральная оспа обладала летальностью до 40%, а в некоторых эпидемиях и до 90%. Протекает "обезьянья" версия гораздо легче.

Основные клинические симптомы: сильная головная боль, повышение температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов и кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы - гнойные высыпания. Чаще всего они появляются на лице, ладонях и ступнях. Внешне это может напоминать ветряную оспу, известную как ветрянка.

Заболевание передается от животных к человеку и от человека к человеку после прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, а также воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Инкубационный период - от 5 до 21 дня.

Ранее "Страна" сообщала, что в Конго с начала года зарегистрировали более тысячи случаев оспы обезьян.

Также мы писали, что вспышка оспы обезьян распространилась уже по всему миру, из-за чего ВОЗ собирается на экстренную встречу.