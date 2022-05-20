Президент США Джо Байден находится с визитом в Южной Корее. Во время выступления на заводе Samsung в Пхентхэке он обратился к своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, назвав имя бывшего президента страны Мун Чжэ Ина, но сразу исправил ошибку.

Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

"Президент Мун… Юн, спасибо вам за всё, что вы сделали", - сказал он в заключение своей речи.

Мун Чжэ Ин занимал президентский пост до 10 мая 2022 года.

Байден отправился в Южную Корею с визитом 19 мая. В воскресенье, 22 мая, американский лидер поедет в Японию. В Токио он встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии.

Ранее "Страна" сообщала, что во время визита на завод в штате Алабама в начале мая, где производят ПТРК Javelin для Украины, Байден перепутал нашу страну с Россией.

"Прежде чем Россия атаковала, мы убедились, что у России есть Javelin и другие системы для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова", - сказал глава Белого дома.

А в апреле во время одного из выступлений Байден перепутал Украину уже с Китаем. Говоря о продовольственном кризисе, он назвал КНР одним из крупнейших производителей пшеницы.