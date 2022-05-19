Бывший президент США Джордж Буш-младший, выступая вчера в Техасе, сделал оговорку об Украине.

"Результатом стало отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать полностью неоправданное и жестокое вторжение в Ирак... Я имею в виду Украину", - поправился он под смех в зале.

Отметим, США вторглись в Ирак в 2003 году как раз по приказу Буша-младшего. Поводом к войне стало в том числе якобы имеющееся у Ирака оружие массового поражения, которого потом не нашли.

Ранее мы писали, как Байден оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США.

Также рассказывали, как Байден во время выступления перепутал Украину с Китаем, а пиджак президента США "пометил" голубь.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.