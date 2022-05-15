Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку, в очередной раз назвав вице-президента США Камалу Харрис президентом.

Соответствующий видеоролик с выступлением Байдена опубликован в Telegram-каналах.

"Индо-Тихоокеанский регион - это Индо-Тихоокеанский регион, который является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным. Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года", - сказал Джо Байден на саммите США - АСЕАН.

Напомним, в начале года президент США в третий раз оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США. Очередную оговорку он допустил во время выступления в Университетском центре Атланты.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден, выступая с речью перед публикой, оговорился и перепутал своих предшественников Барака Обаму с Дональдом Трампом. После этого он отшутился, что оговорился по Фрейду.

Также "Страна" сообщала, что Джо Байден во время выступления перепутал Украину с Китаем, а пиджак президента США "пометил" голубь.