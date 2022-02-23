Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси перепутала Украину с Венгрией. Это произошло, когда 81-летняя политик 23 февраля на брифинге описывала журналистам геополитическую ситуацию на востоке Европы и российскую "угрозу" региону.

"Если вы посмотрите на карту и увидите Венгрию, как она окружена. Россия, Белоруссия, Крым, который они захватили и который все еще представляет угрозу для Украины. Вы потом увидите Польшу, Румынию и все эти страны", - сказала Пелоси, в воздухе рисуя руками карту.

Это не первый случай демонстрации "блестящих" познаний в географии западными политиками и СМИ.

Ранее "Страна" рассказывала, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан с Украиной и Ираком. Байден рассказывал журналисту о том, почему решение о выводе американских войск из Афганистана было, на его взгляд, правильным, и дважды оговорился.

"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", - сказал Байден.

А журналисты самого большого немецкого общественного телеканала "Das Erste" перепутали столицы Украины и России, освещая визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев.