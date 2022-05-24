Соединенные Штаты пока не приняли решение по отправке американских военных для охраны посольства в Киеве, заявляют в Госдепартаменте.

Сейчас посольство охраняется сотрудниками дипломатической службы Госдепартамента.

Дискуссии идут вокруг того, нужно ли усиление безопасности при увеличении численности персонала.

США не верят, что Россия открыто нападет на посольство. Но беспокойство вызывает то, что российские ракеты могут непреднамеренно ударить комплекс, и ситуация может резко обостриться.

Тем не менее, ввод американских войск в Украину может вызвать опасения, что это воспримут как эскалацию. Ранее президент Байден четко заявлял, что сухопутных войск США в Украине не будет.

Напомним, 18 мая Соединенные Штаты Америки вновь открыли посольство в Киеве. Оно не работало с 24 февраля. Пресс-секретарь Даниэль Лангенкамп сказал, что сначала вернется небольшое количество дипломатов, чтобы укомплектовать миссию. По словам Лангенкампа, консульская деятельность не будет возобновлена ​​немедленно, а рекомендации Госдепартамента о запрете поездок остаются в силе по всей Украине.

Ранее мы также писали, что в Киеве возобновило работу посольство Израиля. В целом, в Киеве открылось уже четыре десятка посольств. Среди дипломатических миссий, которые начали работу, много стран Евросоюза - Латвия, Испания, Венгрия, Австрия, Чехия, Литва, Польша. Также страны Европы, не входящие в союз - Молдова, Великобритания.